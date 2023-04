Niente TSMC, Samsung potrebbe prodursi 'da sola' gli Snapdragon for Galaxy

I primi rumor sullo Snapdragon 8 Gen 4 puntano su una rivoluzione in corso in casa Qualcomm ma le ultime indiscrezioni vanno ben oltre il solo abbandono dell'architettura ARM.

Infatti, se già quest'idea aveva fatto scalpore, per un chip che dovrebbe abbracciare i Core Oryon, anche la possibilità che Qualcomm decida di dividere la sua produzione in due rami distinti e separati potrebbe suonare molto sorprendente.

Il SoC del 2024 dovrebbe basarsi su nodo a 3 nanometri e potrebbe essere prodotto con una strategia di dual-sourcing, vale a dire affidandone la produzione sia a TSMC che al competitor sudcoreano Samsung.

L'idea di Qualcomm sarebbe quella di affidare la produzione lineare a TSMC, con chip basati sul nodo N3E a 3 nanometri e destinato al mercato principale, mentre andando a rinnovare la partnership con Samsung, affiderebbe a quest'ultima la produzione in casa dei cosiddetti "Snapdragon for Galaxy", i chip custom che già albergano sotto la scocca degli smartphone top di gamma della serie Samsung Galaxy S23. A ospitare questi vociferati Snapdragon 8 Gen 4 dovrebbero essere quindi i Samsung Galaxy S25, con il chipmaker che per il 2025 dovrebbe raggiungere senza troppi problemi i 3 nanometri.

Nel frattempo, ricordiamo che qualcosa si sta muovendo anche in termini di tecnologie, con una Qualcomm intenzionata a proporre il "suo" DLSS per smartphone, che dovrebbe migliorare le prestazioni in gioco utilizzando una risoluzione di rendering inferiore in tandem con l'upsampling dell'immagine.