TSMC e Sony pensano a un'alleanza per risolvere la crisi dei chip

La crisi globale dei chip continua a causare problemi nella produzione di nuovi dispositivi elettronici, colpendo ogni possibile settore del mercato. Durante l’estate TSMC ha annunciato l’aumento dei prezzi dei chip per compensare ai costi delle materie prime, ma ora starebbe pensando a un’alleanza con Sony per produrre più componenti.

Stando a quanto riportato da Nikkei, infatti, i due colossi del mondo tech starebbero valutando l’unione delle loro forze e risorse per costruire una nuova fabbrica di semiconduttori in Giappone. A unirsi a loro saranno diversi partner commerciali, tra cui lo stesso governo giapponese. L’obiettivo è uno solo e comune a tutti: alleviare la pressione della carenza di chip causata dalla pandemia di COVID-19.

Il governo sarà senza ombra di dubbio un partner fondamentale, dato che prevede di coprire la metà delle spese necessarie per la fabbrica, dal valore totale di ben 7 miliardi di Dollari. TSMC manterrebbe comunque il controllo di maggioranza, sebbene Sony avrebbe deciso di fornire gli immobili necessari. La fabbrica dovrebbe quindi divenire operativa entro il 2024, giusto un anno dopo la prevista fine della crisi; in altre parole, si limiterà ad aiutare il mercato a tornare alla condizione di stabilità, producendo chip per qualsiasi tipo di dispositivo, dalle macchine fotografiche alle automobili.

C’è, però, un secondo dettaglio da non sottovalutare: le indiscrezioni relative a tale progetto parlano anche di un piano di emergenza nel caso in cui la Cina decida di muoversi improvvisamente contro Taiwan, date le attuali tensioni politiche tra il Dragone e gli Stati Uniti. Al momento mancano però commenti ufficiali da parte delle due società, dunque non ci resta che limitarci ad attendere loro future dichiarazioni.

A proposito di Sony, recentemente la società nipponica ha confermato che Sony Xperia 5 III non arriverà in Italia.