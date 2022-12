TSMC spinge sui 3 nanometri: produzione di massa inizierà prossima settimana

La corsa per i chip a tre nanometri ha visto la coda di clienti di TSMC allungarsi sensibilmente nell’estate 2022, con colossi come Apple, Intel e NVIDIA in lizza per avere accesso ai primi batch. Finalmente per loro il tempo è giunto: TSMC avvierà la produzione di massa a 3nm la prossima settimana.

Secondo quanto riportato dai portali asiatici Taiwan Economic Daily e ITHome, il presidente del grande produttore di chip taiwanese è pronto a mantenere la sua promessa: pochi giorni addietro, infatti, la società ha annunciato un evento dedicato all’apertura delle linee produttive dedicate. La cerimonia si terrà in data 29 dicembre e vedrà non solamente l’avvio della produzione, bensì anche l’espansione della fabbrica a Nanke.

Stando alle precedenti dichiarazioni del presidente Wei Zhejia, i tre nanometri di TSMC hanno un buon tasso di rendimento e potranno servire i clienti più importanti al mondo con chip da utilizzare su telefoni cellulari, computer e non solo. Ciononostante, non mancano “difficoltà importanti” che l’azienda dovrà affrontare assieme ai produttori partner.

L’impianto interessato è proprio il Nanke Wafer Facility 18, base di produzione principale per il nodo a tre nanometri, il quale si suddividerà in più combinazioni. Il 2023, in altri termini, sarà l’anno dei 3 nanometri. Ora l’attesa riguarda l’impianto a 3 nm negli Stati Uniti, complici gli investimenti in Arizona registrati a fine novembre; potrebbe addirittura esserci lo zampino di Apple dietro questa mossa epocale, che porta parte della produzione di TSMC fuori dal Taiwan consolidando i buoni rapporti con gli Stati Uniti.

Infine, ricordiamo anche che TSMC sta correndo verso il processo a 1 nanometro, potenzialmente lanciandolo dopo il 2026 ed entro il 2030.