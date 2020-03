Gli Tsunami Quasar: eventi astronomici che potrebbero distruggere un'intera galassia

Esistono fenomeni astronomici talmente potenti, là fuori nell'universo, che possiamo solo immaginare la loro potenza distruttiva. Tuttavia, alcuni scienziati della NASA sono riusciti a studiarne uno talmente potente da poter cancellare l'esistenza di un intera galassia: gli "Tsunami Quasar".

Il telescopio Hubble della NASA è riuscito a catturare abbastanza informazioni da poterlo descrivere ad oggi come il più potente fenomeno di distruzione; una tempesta cosmica carica di energia meccanica. Ma partiamo dalle basi: cos'è un quasar? Si tratta di è una tipologia di buco nero supermassiccio che può trovarsi al centro di una galassia, il quale erutta continuamente enormi quantità di energia.



Gli astronomi, infatti, hanno scoperto che queste esplosioni possono diffondersi nell'Universo come una sorta di "Tsunami", spingendo il materiale eruttato a velocità prossime a quelle della luce. Lo studioso che si è occupato principalmente di questi particolari fenomeni, l'astrofisico Nahum Arav della Virginia Tech, ha spiegato che le masse solari che vengono spinte dai venti spaziali trasportano una quantità di luminosità maggiore addirittura centinaia di volte di quella contenuta dalla Via Lattea.

Secondo diversi scienziati questo fenomeno spiegherebbe perché esistono così poche galassie enormi, come la nostra, nell'Universo. Potrebbero essere proprio questi Tsunami a metterne fine all'esistenza di queste strutture o, quantomeno, a farne esplodere buona parte.