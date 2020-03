Dal tubetto di purea di carne al cibo liofilizzato, ecco cosa mangiano gli astronauti

Lo spazio non è sicuramente un luogo ospitale, sopratutto quando si parla di cibo. I primi uomini che esplorarono l'ignoto, infatti, si trovarono per la prima volta davanti al "cibo per gli astronauti" che, ai tempi, era davvero singolare. Vediamone alcuni esempi.

Nel 1961, il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin fu il primo uomo a volare nello spazio e, ovviamente, fu anche il primo uomo a mangiare nello spazio. Che menù fu scelto per quella incredibile impresa? Due porzioni di purea di carne, conservata in contenitori simili a un tubetto di dentifricio, con tanto di dolce: un tubetto di cioccolato.

L'anno successivo toccò all'astronauta americano John Glenn. Il pranzo dell'uomo consisteva in un tubetto di salsa di mele, alcune compresse di zucchero da disciogliere in acqua e una purea di manzo e verdure in un tubetto. Durante il progetto Mercury della NASA, il primo programma statunitense a prevedere missioni spaziali con equipaggio, gli astronauti si nutrirono mediante l'uso di alcune provette, attraverso dei cibi liofilizzati o ridotti in cubetti di dimensioni ridotte.

La qualità degli alimenti (dopo le tantissime lamentele degli astronauti) iniziò a cambiare durante il programma Gemini, quando i cosmonauti mangiarono finalmente cibo solido: cubetti coperti di gelatina per fermare le briciole e alimenti liofilizzati stipati in contenitori di plastica. Tuttavia, le cose migliorarono davvero durante le missioni Apollo.

Attualmente, il cibo degli astronauti continua ad essere liofilizzato, anche se la Stazione Spaziale Internazionale offre un menù con 200 diverse pietanze. "Tutto è in un pacchetto: bistecca, pasta, caffè. Beviamo attraverso una cannuccia o lo apriamo e lo mangiamo con un cucchiaio", ha dichiarato l'astronauta della NASA Christina Koch in una recente intervista. Il cibo potrebbe sembrare una questione da poco ma in una missione lunga, come quella per Marte, gli effetti psicologici potrebbero essere seri.