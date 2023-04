I Tubi di Baigong, chi ha messo delle 'tubature' incastonate nelle rocce?

Di oggetti strani e antichi in questo mondo ce ne sono a bizzeffe, ma i più particolari sono sicuramente i tubi Baigong che sono stati trovati all'interno delle grotte del Monte Baigong. Oggetti simili a "tubature" incastonate all'interno di una montagna hanno sicuramente dato il via a numerose teorie del complotto... ma cosa sono?

I primi riferimenti alle strutture sembrano provenire dal sito di notizie affiliato ai media statali cinesi Xinhua News Agency e, secondo quanto riportato, erano costituiti da "30% di ossido di ferro con una grande quantità di biossido di silicio e ossido di calcio", mentre l'8% della composizione dei tubi non poteva essere identificato dagli scienziati.

Quando la ragione non riesce a rispondere, arriva la speculazione. Così per molti questi tubi sono la prova dell'esistenza di civiltà avanzate prima di noi o di alieni. In realtà, come sempre, questi "tubi naturali" sono stati formati da processi geologici. Strutture simili per aspetto e composizione sono state rinvenute in molte parti del mondo.

Quelli trovati nel sud della Louisiana - che potrete osservare in un post in calce alla notizia - come i tubi Baigong, sono molto probabilmente alberi fossilizzati (e non come la foresta fossile di New York). In questo caso dei minerali si sono formati attorno alle radici, prima che si decomponessero dall'interno, lasciando solo un tubo cavo.



Esperimenti hanno persino confermano che i "tubi" stessi contengono materia vegetale organica.

Insomma, anche questa volta gli alieni o superciviltà avanzate non c'entrano nulla.