Un tumore con dei denti di 3.000 anni è stato rivelato in Egitto

Gli archeologi in Egitto hanno portato alla luce una scoperta che sfida il tempo: un tumore ovarico, con all'interno due denti, in un sepolcro di oltre tre millenni fa. Questo raro reperto, noto come teratoma, è il più antico esempio conosciuto di questo tipo di tumore composto da tessuti diversi, come muscoli, capelli, denti o ossa.

Il caso in questione emerge dalla città di Amarna, fondata intorno al 1345 a.C., e rappresenta il quinto caso archeologico di teratoma mai pubblicato, nonché il primo caso antico rinvenuto in Africa. Amarna, città effimera sorta sulle rive del Nilo, fu il centro del culto del dio sole Aten sotto il faraone Akhenaton e ospitò la sua corte reale.

Nonostante la presenza di templi, palazzi e altre strutture per una popolazione stimata tra i 20.000 e i 50.000 abitanti, la città fu abbandonata nel giro di un decennio dopo la morte di Akhenaton nel 1336 a.C. La tomba, situata nel cimitero del deserto settentrionale, celava i resti di una giovane donna, avvolta in una stuoia di fibre vegetali e sepolta con oggetti funerari, tra cui un anello decorato con l'immagine di Bes, divinità spesso associata al parto, alla fertilità e alla protezione.

L'anello, trovato sulla mano sinistra della donna, piegata sul grembo sopra il teratoma, potrebbe suggerire che il tumore fosse sintomatico e che l'oggetto "magico-medico" fosse stato posizionato lì nella speranza di invocare la protezione di Bes dal dolore o da altri sintomi, o forse per aiutare la donna a concepire e partorire un figlio.

Questa scoperta apre anche nuove strade per comprendere le relazioni biologiche tra gli individui sepolti ad Amarna e l'importanza simbolica degli oggetti in altre sepolture egiziane.