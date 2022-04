Il tumore del pancreas dovrà fare i conti con la Lombardia

In Lombardia, il consiglio regionale sta lavorando a un sistema che offre, ai pazienti afflitti da tumore al pancreas, cure efficaci ed appropriate, nel minor tempo possibile e con la massima coordinazione. Si parla di vere e proprie “pancreas unit”: poli da cui si dirameranno una fitta rete di servizi e comunicazioni pensate su misura.

Letizia Moratti, vicepresidente della Regione Lombardia, è colei che ha presentato la problematica in consiglio ed ha ottenuto il consenso per l’applicazione della delibera da lei proposta. "Il carcinoma pancreatico (tra l'altro, è lo stesso tipo di patologia che ha colpito il rapper Fedez) è la neoplasia con più elevata mortalità. Negli ultimi anni, la ricerca clinica ha migliorato le possibilità di cura, ma il percorso diagnostico e terapeutico rimane particolarmente complesso. Per questo è importante dare una risposta ancor più puntuale e articolata, dove il concetto di centralità del paziente e della sua presa in carico siano elementi fondamentali intorno ai quali devono ruotare tutte le figure coinvolte nel processo di diagnosi e cura".

Nella nostra penisola, nel 2020, di circa 14.000 nuove diagnosi, solo poco più di 1000 pazienti sono sopravvissuti all’adenocarcinoma. Un’organizzazione apposita e una fitta rete di comunicazione e servizi: questi sono i risultati che la direzione generale welfare persegue, da più di un mese. Le attenzioni da dedicare a questo tipo di patologia sono molteplici, così come le conoscenze da padroneggiare.

Ecco cosa sono le “pancreas unit”: una rete di servizi e comunicazioni che mettono in collegamento medici specializzati, attrezzature apposite e strutture accessibili a chiunque. Ciò che rende la diagnosi (e di conseguenza la cura) assai complessa è la varietà di manifestazioni del tumore, manifestazioni che molto spesso devono essere analizzate da diverse tipologie di medici. Le “pancreas unit” permetteranno agli esperti di cooperare e rispondere prontamente alla comparsa dei suddetti carcinomi.

Così agirà la direzione generale welfare: "censirà le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate a contratto coinvolte nel trattamento dei tumori pancreatici che nel territorio regionale possiedono i requisiti minimi previsti. In base al livello di prestazioni offerte, sarà definito l'elenco delle strutture sanitarie identificate quali 'centri hub' e 'centri spoke' che apparterranno alla rete regionale delle 'pancreas unit".

