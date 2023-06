Il tumore al seno oggi fa meno paura: ma non bisogna abbassare la guardia

Come dimostra uno studio pubblicato sul British Medical Journal, negli ultimi decenni siamo passati dal 14,4% al 4,9% di mortalità a cinque anni dalla diagnosi. Una bella notizia che non deve però far abbassare la guardia... anzi!

Negli ultimi 30 anni, si è osservato un imponente calo di circa 10 punti percentuale nella mortalità del tumore al seno. Al giorno d’oggi, infatti, la maggior parte delle donne con una diagnosi precoce di tumore al seno, può aspettarsi di vivere tranquillamente a lungo entrando a far parte della categoria dei pazienti definita "long term cancer survivors".

Dopo aver trovato il gene di un letale cancro al seno di cui vi abbiamo già parlato, questa volta un team di ricercatori ha utilizzato una mastodontica quantità di dati del National Cancer Registration and Analysis Service del Regno Unito, al fine di stimare e analizzare eventuali cambiamenti nel tempo del rischio a lungo termine di morire per questa terribile patologia.

Parliamo di ben 512.447 donne con carcinoma mammario in fase iniziale, ovvero in quella fase in cui si trova confinato al seno o al massimo ai linfonodi ascellari, registrate in Inghilterra dal gennaio 1993 al dicembre 2015 e che sono state poi sottoposte a un intervento di tipo chirurgico.

I ricercatori hanno inoltre analizzato le variabili che influenzano il rischio di mortalità, come ad esempio l’età o la modalità con cui è avvenuta la diagnosi, le dimensioni del cancro stesso, oltre che il grado e il numero di linfonodi coinvolti.

Dall’analisi è emerso che in generale il rischio di mortalità per cancro al seno è più alto nel corso dei cinque anni successivi alla diagnosi e più basso nel periodo successivo, con uno straordinario calo di 10 punti percentuale, osservabile nel periodo che va dal 1993 al 2015.

Non bisogna però cullarsi sugli allori. Infatti, mentre per il 62,8% delle donne il rischio di mortalità è oggi inferiore al 3%, per ben il 4,6% resta purtroppo superiore al 20%.

"Il nostro studio è una buona notizia per la grande maggioranza delle donne con diagnosi di cancro al seno in fase iniziale oggi perché la loro prognosi è migliorata molto. La maggior parte di loro può aspettarsi di diventare una sopravvissuta al cancro a lungo termine", affermano inoltre gli autori dello studio.

La ricerca deve assolutamente continuare il suo corso. Come dimostra anche il fatto di riuscire oramai addirittura ad "illuminare" le cellule tumorali per favorirne l’asportazione, stiamo facendo dei passi da gigante in tale ambito, ma non basta. Non si dovrà in nessun momento e per non nessun motivo abbassare la guardia.