La Tundra Siberiana potrebbe scomparire in meno di 500 anni

Anche negli scenari migliori riguardanti il cambiamento climatico due terzi della Tundra Siberiana potrebbero scomparire per sempre. Stiamo parlando di un luogo iconico, che sarà spazzato via a causa dell'influenza umana del mondo.

"È stato sorprendente per noi vedere quanto velocemente la tundra sarà trasformata in foresta", ha affermato l'ecologo e modellatore forestale Stefan Kruse dell'Helmholtz Center for Polar and Marine Research dell'Alfred Wegener Institute (AWI) di Bremerhaven, in Germania. Non è noto quanto velocemente queste foreste sostituiranno l'ecosistema erboso e arbustivo della tundra.

Però gli addetti ai lavori di questo nuovo studio hanno esaminato, attraverso un nuovo modello computerizzato, la distesa della tundra siberiana. In uno scenario in cui le emissioni sono ridotte a zero entro il 2100 e l'aumento della temperatura globale rimane inferiore ai 2 °C, solo il 32,7% della tundra odierna rimarrebbe intatta entro il 2500.

È probabile che gli impatti vengano avvertiti anche dagli esseri umani. Culture indigene come il popolo Nenets della Siberia nordoccidentale allevano e cacciano le renne. Se l'ambiente della Tundra venisse perso "sarà una grave perdita per l'umanità", continua Kruse nel suo intervento. La perdita dell'ecosistema non sarà solo un duro colpo per la biodiversità e la cultura umana, ma potrebbe anche peggiorare il riscaldamento dell'Artico.

Questo a causa del disgelo del permafrost, che potrebbe rilasciare anidrite carbonica, oltre a microbi e virus congelati a lungo.