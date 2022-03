Il tunnel si espande: cosa vedete in questa illusione ottica incredibile?

Se un'illusione ottica come quella dei due animali è in grado di mettere le persone alla prova, quella che stiamo per illustrarvi è invece una sorta di "esperienza", che dimostra però in che modo si possa ingannare la vista. Infatti, in questo caso c'è un tunnel che si espande.

Non ci sono enigmi di sorta nell'immagine che potete vedere in calce alla notizia, condivisa sul Web anche dal New York Post. Semplicemente, vi basta scorrere questa pagina per vedere il tunnel espandersi. Sembra infatti che si "generi" una sorta di "luce in fondo al tunnel", dato che la vista viene "ingannata" da quella che in realtà è una semplice immagine in bianco e nero. Tra l'altro, una volta terminato lo scrolling, vedrete che la forma del tunnel non è cambiata.

Si tratta infatti di un'immagine statica. No, non è un file GIF. Come potete vedere consultando il link dell'immagine, è un semplice file JPG. Insomma, si tratta di un'illusione ottica interessante, che non è passata di certo inosservata sui social network e sul Web in generale. Basti pensare anche al fatto che esistono delle discussioni in merito su Reddit, nonché che l'immagine è approdata sul The Sun.

Insomma, le illusioni ottiche non smettono di stupire. Per il resto, se state cercando ulteriori immagini di questo tipo o avete voglia di qualche "sfida", potreste voler dare un'occhiata alla scheda di Everyeye dedicata a Rompicapi ed enigmi.