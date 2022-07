Questo tunnel sotterraneo sembra scavato da un uomo: è opera di un bradipo preistorico

Ammettiamolo: almeno una volta, durante la nostra infanzia, ci siamo chiesti come l’uomo possa costruire tunnel in giganti montagne per far passare l’autostrada, quando in estate partivamo per le vacanze. E se vi dicessimo che sono state trovate delle tane colossali, nel Sud America, non scavate dall’homo sapiens?

Questi tunnel sono molto più antichi di quanto sembrino, stimati tra gli 8.000 e i 10.000 anni, e nessun processo geologico noto può giustificare i processi che hanno prodotto la suddetta architettura. Ciò che, però, incuriosice i ricercatori sono i segni e i graffi sulle pareti delle grotte: si pensa che una specie ormai estinta di bradipo gigante sia il “Michelangelo” della struttura, sorpannominata “paleoburrow” (traducibile in “paleotana”).

"Non sapevo che esistesse qualcosa come i paleoburrow”, ha detto ad Andrew Jenner a Discover il ricercatore capo dell'ultimo studio, Heinrich Frank dell'Università Federale del Rio Grande do Sul in Brasile. "Sono un geologo, un professore, e non ne avevo mai nemmeno sentito parlare".

I ricercatori sono a conoscenza di questi tunnel almeno dagli anni '30, ma all'epoca erano considerati una sorta di struttura archeologica, forse resti di grotte scavate dai nostri antichi antenati.

Ora ci sono più di 1.500 paleotane conosciute solo nel Brasile meridionale e sudorientale e sembrano essercene di due tipi diversi: quelle più piccole, che raggiungono fino a 1,5 metri di diametro; e quelli più grandi, che possono arrivare fino a 2 metri di altezza e 4 metri di larghezza.

Fu solo quando Frank iniziò ad addentrarsi al loro interno che si rese conto dell'estensione di questi tunnel, che possono estendersi fino a 100 metri, e occasionalmente si diramano in camere separate.

Ciò che ha permesso agli studiosi di ipotizzare che dietro le paleotane ci fossero immensi animali preistorici sono le scalanature e i graffi sulle pareti rocciose.

"La maggior parte è costituita da scanalature lunghe e poco profonde parallele tra loro, raggruppate e apparentemente prodotte da due o tre artigli", hanno spiegato Frank e il suo gruppo in un articolo del 2016.

"Questi solchi sono per lo più lisci, ma alcuni irregolari potrebbero essere stati prodotti da artigli rotti". La scoperta sembrava rispondere a una delle domande di vecchia data in materia di paleontologia sull'antica megafauna che vagava per il pianeta durante il Pleistocene, da circa 2,5 milioni di anni fa a 11.700 anni fa.

I ricercatori sospettano che i più grandi paleoburows siano stati scavati da enormi bradipi sudamericani del genere estinto Lestodon.

Ma nonostante queste creature si estendono fino a 4,6 metri e pesano circa 2.590 kg, un singolo bradipo avrebbe trascorso gran parte della sua vita dedicata a costruire questi tunnel grandi ed estesi come lo sono i paleobubbles.

E perché preoccuparsi? Frank e la sua squadra non sono sicuri se le estese caverne siano state utilizzate per sfuggire al clima, ai predatori o all'umidità, ma hanno detto a Jenner a Discover che tutte queste spiegazioni sembrano improbabili, poiché una tana molto più piccola si sarebbe adattata perfettamente a questi scopi.

Sapevate invece della razza di uccelli estinti a causa dell'uomo?

[Immagini di Heinrich Frank]