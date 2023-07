La più grande turbina eolica del mondo è ora in funzione, ecco dove

Sviluppare le tecnologie per la produzione di energia pulita sarà fondamentale nei prossimi anni, e molti passi in avanti sono già stati fatti. Tra questi, la Cina ha raggiunto un importante traguardo nell'energia eolica con l'attivazione di una delle turbine più grandi mai costruite.

Non stiamo parlando della turbina gigante posizionata in mare qualche tempo fa, bensì di un nuovo prototipo recentemente installato nella provincia di Fujian, lo scorso 19 Luglio. La turbina MySE 16-260 da 16-megawatt è infatti ancor più colossale, misurando 152 metri in altezza; ogni singola pala invece misura 123 metri e pesa ben 54 tonnellate.

È la prima volta che una turbina eolica così grande viene collegata ad una rete elettrica commerciale. Secondo la compagnia cinese Three Gorges Corp., solamente una di queste potrebbe produrre abbastanza elettricità da alimentare 36.000 abitazioni per tre persone all'anno. Inoltre, riguardo alle credenziali green di questa tecnologia, la compagnia afferma che potrebbe ridurre la produzione di diossido di carbonio di 54.000 tonnellate rispetto a centrali alimentate da carbone.

Anche il luogo per l'installazione di questa turbina è situato in mare, più specificatamente nello stretto di Taiwan, dove potenti folate di vento possono raggiungere forza 7 sulla scala di Beaufort - ciò ovviamente rende il luogo ideale per tecnologie eoliche all'avanguardia.

Gli ingegneri di Mingyang Smart Energy - responsabili del progetto della turbina - erano sicuri delle capacità di questo prototipo, in grado di resistere "venti estremi dalla velocità di 79,8m al secondo".

La compagnia produttrice però non è ancora soddisfatta; l'intenzione ora è di installare diverse di queste unità da 16-MW in altri parchi eolici, stabiliti dalla compagnia stessa. Sperando che altri paesi intraprendano iniziative simili, potremmo essere sulla buona strada per l'integrazione dell'energia rinnovabile.