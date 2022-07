Una turbina eolica prende a fuoco e crea un effetto davvero incredibile

Dopo che un fulmine ha colpito una pala di una turbina eolica, l'elica ha iniziato a produrre degli anelli di fumo davvero spettacolari. Il filmato - che potrete osservare come sempre in calce alla notizia - mostra una spirale di anelli di fumo che, alla fine, fa crollare l'intera struttura in Texas.

"È stato piuttosto folle da guardare!" ha affermato il creatore del video in risposta al post sui social media. La maggior parte dei produttori di turbine eoliche produce i suoi dispositivi con caratteristiche di base per evitare queste situazioni spiacevoli. Inoltre, alcuni di questi dispongono anche di strumenti aggiuntivi per prevedere i temporali imminenti.

Tuttavia, non tutte le pale eoliche sono realizzate allo stesso modo e un grande parco eolico includerà turbine di più produttori. Purtroppo questo incidente costerà molto al proprietario del parco, poiché un oggetto simile può costare tra i 2 e i 4 milioni di dollari; una spesa sicuramente non indifferente.

L'eolico è il futuro e, se vogliamo evitare la crisi climatica, dobbiamo utilizzare questo metodo di energia rinnovabile sempre di più. Proprio per questo motivo in Olanda si stanno costruendo delle turbine grandi quanto la Torre Eiffel, mentre l'azienda IdentiFlight sta creando degli strumenti che rilevano la presenza di uccelli e spengono le pale rotanti prima dell'impatto.