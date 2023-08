Le turbine eoliche in mare aperto possono danneggiare gli ecosistemi?

Tra le fonti energetiche alternative più promettenti c’è il cosiddetto "eolico offshore" che utilizza enormi turbine eoliche costruite in mare aperto. Ma quali sono gli impatti che queste imponenti strutture artificiali hanno sugli ecosistemi marini?

Secondo gli scienziati, questi impianti possono alterare le correnti marine e disturbare il comportamento di pesci e balene. Inoltre, le turbine generano rumore sottomarino, che impatta negativamente su numerose specie acquatiche.

Le creature che vivono sotto la superficie del mare non sono le uniche a essere colpite. Un rapporto di BirdLife International ha rilevato che 12 specie di uccelli del Mare del Nord e del Baltico sono ad alto rischio di collisione con le turbine.

Tuttavia, alcune ricerche hanno suggerito che gli impianti eolici offshore potrebbero avere anche un effetto positivo sull’ambiente. Uno studio ha rivelato che alcune specie di foche del Mare del Nord visitano spesso gli impianti per cercare prede tra le turbine, che potrebbero agire come barriere coralline artificiali.

In definitiva, gli impatti ambientali dei parchi eolici offshore sono difficili da stabilire e sembra che molto dipenda dalla posizione in cui sono costruiti. Sebbene questi impianti siano fondamentali per affrontare la crisi climatica, sarà necessario valutare attentamente volta per volta la loro costruzione in modo che non impattino negativamente su ecosistemi già in grave pericolo.