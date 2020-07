No, le turbine eoliche non creano alcun problema di salute

Secondo una nuova ricerca condotta in Finlandia, i suoni a bassa frequenza e impercettibili emessi dalle centrali eoliche non sono dannosi per la salute umana. Numerosi studi avevano già concluso che queste turbine non causano problemi di salute, a parte qualche fastidio e ai disturbi del sonno nelle persone che vivono nelle vicinanze.

Il progetto finlandese di due anni, commissionato dal governo, ha esaminato l'impatto delle emissioni a bassa frequenza (o infrasuoni) che non possono essere rilevate dall'orecchio umano. Il progetto è stato commissionato poiché le persone in molti paesi hanno incolpato le onde infrasuoni di queste turbine per sintomi che vanno dal mal di testa alla nausea all'acufene e ai problemi cardiovascolari.

Così, gli esperti hanno utilizzato interviste, registrazioni audio e test di laboratorio per esplorare i possibili effetti sulla salute delle persone che vivono entro 20 chilometri dai questi colossi. I risultati "non supportano l'ipotesi che l'infrasuono sia l'elemento nel suono della turbina che causa fastidio", affermano i ricercatori: "è più probabile che questi sintomi siano innescati da altri fattori come l'aspettativa dei sintomi".

I test, inoltre, non hanno trovato prove del fatto che i suoni delle turbine eoliche influenzino la frequenza cardiaca. Non c'è, quindi, alcun motivo per boicottare questa fonte di energia pulita e rinnovabile, molto importante in diversi paesi e che solo in Europa rappresenta il 15% di tutta l'energia prodotta.