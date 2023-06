La Turchia è il paese con i prezzi di iPhone più elevati al mondo, ma non è colpa di Apple

Se i prezzi di iPhone 14 avevano fatto discutere in molti, in quanto più alti rispetto alla precedente generazione, la notizia che stiamo per riportare vi farà in parte ricredere. In Turchia infatti i prodotti Apple negli ultimi 30 giorni hanno registrato ben tre aumenti di prezzo, rendendolo il mercato con i prezzi di iPhone più alti al mondo.

L’economia turca infatti già da diversi anni sta lottando con un vertiginoso aumento del costo della vita, una situazione aggravata anche dalle politiche autoritarie del Governo e dalle elevate aliquote fiscali. La situazione infatti è diametralmente diversa per coloro che vivono in Turchia rispetto ai turisti.

Anche il costo delle merci importate negli ultimi tempi è aumentato, e ad essere impattati sono stati anche gli iPhone oltre che chiaramente gli altri prodotti tech.

iPhone 14 Pro Max con 1 terabyte di spazio di archiviazione negli USA ha un prezzo di 1599 Dollari: in Turchia invece costa 3273 Dollari. Di tale somma, solo 1.636 Dollari vanno ad Apple, mentre la restante parte è incassata dal Governo Turco in tasse.

I rincari si estendono anche ai modelli base: ad esempio l’iPhone 14 base con 128 gigabyte di memoria costa l’equivalente di 1818 Dollari (pari a 42.499 Lire).