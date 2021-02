Turchia: trovate 650 monete romane d'argento in una brocca

Ben 651 monete romane sono state trovate nell'antica città di Aizanoi, in Turchia. Il tesoro è stato recuperato in una brocca, durante gli scavi archeologici guidati dai ricercatori dell'Università di Pamukkale, secondo un comunicato stampa.

Le monete sono state trovate nel 2019 e risalgono al periodo dell'imperatore Augusto, che ha governato dal 44 a.C. al 14 d.C. Quest'ultimo fu il primo imperatore romano che subentrò dopo Giulio Cesare e costruì un impero che si estese dal Regno Unito all'Egitto. Le monete, oltre a mostrare il volto di Augusto, mostrano l'aspetto di Marco Giunio Bruto e alcune mostrano lo stesso Cesare.

"Una collezione molto speciale e unica" che potrebbe essere stata portata ad Aizanoi da un soldato di alto rango dell'impero romano. La maggior parte delle monete sembra essere stata coniata nell'Italia meridionale - secondo quanto affermato da Elif Ozer, capo archeologo e professore all'università che ha effettuato la scoperta.

Ritrovamenti del genere potrebbero sembrare rari, ma ne vengono effettuati davvero spesso. Ad esempio, recentemente è stato trovato un vaso pieno di monete d'oro a 24 carati in Israele all'interno di un barattolo in un buco nel terreno. Mentre in un piccolo villaggio dell'Ungheria centrale sono state riportate alla luce più 7000 monete risalenti al periodo romano tardo-antico e ai primi secoli del Medioevo.