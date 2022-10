La Turchia vuole creare un nuovo canale mercantile, un progetto da 7 miliardi di dollari

La città di Istanbul si trova nel nord-est della Turchia e si estende lungo lo stretto del Bosforo, il quale è il principale canale per la navigazione mercantile e separa l'Europa dall'Asia. Recentemente, è stato approvato un progetto per un canale di navigazione parallelo al Bosforo.

Per secoli lo stretto del Bosforo è stato utilizzato dalla megalopoli per il trasporto e la navigazione, ma quali sono le motivazioni che portano la Turchia a promuovere un nuovo canale? La risposta, almeno ufficialmente, è il decongestionamento dello stretto principale, che al giorno d'oggi vede il transito di più di 40.000 imbarcazioni all'anno.

L'idea di creare un percorso parallelo marittimo in realtà non è nuova. Si sono susseguite numerose idee nel passato, la prima risalente al 16° secolo, quando il sultano dello stato Ottomano, Solimano il Magnifico, discusse con i suoi migliori architetti un piano per un nuovo canale ad ovest del Bosforo. Il progetto non vide mai la luce, a causa delle guerre e per la difficoltosa costruzione.

Ad oggi, il tracciato dovrebbe essere lungo 45 km, sempre ad ovest del Bosforo: dal Mar di Marmara, per poi sfociare nel Mar Nero. Il nuovo Canale Istanbul promette di rendere più sicuro e veloce il traffico marittimo nello stretto del Bosforo, oltre a creare un potenziale nuovo distretto nelle sue vicinanze e migliorare il mercato immobiliare della zona.

Fortemente voluto dal presidente Turco Erdogan, questo progetto dalla cifra astronomica di più di 7 miliardi di dollari potrebbe essere di grande aiuto per l'economia della città e del paese. Tuttavia sono state mosse delle critiche circa l'enorme impatto ambientale che potrebbe avere.

Il nuovo canale causerebbe infatti la deforestazione di 200 mila alberi e di 150 milioni metri quadri di aree agricole, portando ad una grave mancanza di cibo. Oltre a questo, lo spostamento del terreno riversato nel Mar Nero causerebbe una diminuzione della salinità nel Mar di Marmara, minacciando numerose specie marine.

La Turchia dovrà ora decidere se dare la priorità ad una crescita economica nel breve termine o ad una sostenibilità ambientale futura.

Nel frattempo, il paese ha recentemente inaugurato un altro ambizioso progetto.