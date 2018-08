Turing presenta HubblePhone, nuovo futuristico smartphone dal prezzo molto salato

Il fallimento del primo prototipo di smartphone e la bancarotta non hanno certo fermato la Turing Space Industries, una compagnia (conosciuta in precedenza come Turing Robotic Industries) contraddistinta dall'aver sempre avuto un occhio di riguardo verso la sicurezza informatica: a fare da erede al primo "Turing Phone" toccherà a HubblePhone.

HubblePhone è il nuovo device prodotto dall'azienda, caratterizzato da un design quantomeno futuristico. Prende il suo nome dal telescopio Hubble, ed è equipaggiato con un doppio display borderless; uno di questi è mobile e può essere orientato a piacere dall'utente, in una modalità che ricorda molto lo schermo integrato nelle videocamere.

L'intento dei produttori è proprio quello di permettere agli utenti di girare video migliori grazie alla mobilità dello schermo; video che possono contare su un modulo fotocamera da 60 megapixel, inserito all'interno di un componente di forma cilindrica. Inoltre entrambi i display ospitano delle fotocamere secondarie grazie al notch: quello principale può vantare una coppia di sensori, uno da 12 megapixel ad apertura focale variabile ed uno dedicato alla gestione della profondità, mentre quello orientabile avrà a disposizione solo una fotocamera, sempre da 12 megapixel.

Per quanto riguarda l'hardware, il cuore pulsante dello smartphone sarà un doppio processore Snapdragon 855, componente che curiosamente è non ancora annunciato ufficialmente da Qualcomm: ognuna delle due sezioni del device avrà il proprio processore, completo di modulo batteria separato, mentre ognuno dei due moduli potrà contare sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale, anche se non è specificato quali compiti le verranno assegnati.

Stando alla compagnia, Hubblephone sarà in grado di garantire ai suoi possessori una "esperienza di gioco mobile da next-gen" grazie alla mixed reality, ed inoltre potrà ricevere i comandi vocali senza che questi vengano pronunciati: gli basterà "leggere" il movimento delle labbra per capire le intenzioni degli utenti.

Il suo arrivo sul mercato è previsto per l'inizio del 2020, al prezzo di 2749 dollari; una cifra che potrebbe variare nel tempo, dato che il processore sul quale di basa non è ancora stato presentato.