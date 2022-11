Turing seppellì una fortuna di 30mila euro in questo luogo, ma non è stata mai trovata

Alan Turing è una delle più grandi menti mai vissute ed è considerato il padre dell'informatica moderna. Lo scienziato era in prima linea nella creazione di codici e nella decifrazione di quest'ultimi, soprattutto durante la seconda guerra mondiale, ma c'è stato un'enigma che non è mai riuscito a risolvere: il suo.

Il matematico (a cui è stata dedicata la nuova banconota da 50 sterline) durante i suoi anni di lavoro aveva accumulato una modesta cifra che, in vista della guerra, decise di convertire in argento per mantenere alto il valore. Turing aveva però bisogno di un modo sicuro per assicurarsi che il metallo rimanesse suo e non fosse soggetto a tasse o sequestri da un potenziale governo nazista.

Il genio quindi decise di ideare un piano per seppellire i suoi due lingotti d'argento del valore di 250 sterline all'epoca (oggi all'incirca 17.000 euro). L'esperto informatico seppellì i lingotti nella foresta che circonda Bletchley Park, vicino a dove lavorava, ricordandosi la posizione del punto creando una mappa sotto forma di codici da decifrare.

Alla fine della guerra il valore dell'argento salì dell'80%, e il profitto con la rivendita era assicurata, ma Turing non riuscì mai a decifrare il codice - che lui stesso aveva creato - per trovare il punto in cui aveva seppellito i lingotti. Il matematico non riuscì mai più a ritrovare la sua fortuna e l'ultimo tentativo avvenne nel 1952, appena due anni prima di togliersi la vita.

L'argento non è mai stato trovato e probabilmente ancora oggi si trova da qualche parte nella foresta di Bletchley Park. Le stime collocano il peso dell'argento a circa 68 chilogrammi che al giorno d'oggi varrebbero più di 30.000 euro.