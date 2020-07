Turismo spaziale in una mongolfiera tra pochi anni: il futuristico progetto

Ultimamente il settore spaziale ci sta dando grandi soddisfazioni. In attesa di vedere il ritorno degli astronauti della Crew Dragon di SpaceX sulla Terra, è interessante concentrarsi su quello che sarà il futuro. Infatti, sempre più compagnie mirano al business del turismo spaziale.

D'altronde, in seguito al recente annuncio della NASA, che dopo lo storico lancio della capsula Crew Dragon si sta aprendo sempre di più ai privati, la strada sembra essere ben segnata. Tra l'altro, l'Agenzia Spaziale russa Roscosmos ha annunciato che nel 2023 porterà due turisti sull'ISS (Stazione Spaziale Internazionale) e uno di loro prenderà parte a una "passeggiata spaziale".

In ogni caso, il turismo spaziale è nel mirino anche di compagnie come Virgin Galactic, che tra l'altro nel 2018 ha stretto un accordo per realizzare uno spazioporto nella zona di Taranto-Grottaglie. Ad agosto 2019 si vociferava che i primi voli suborbitali potrebbero prendere il via entro metà 2021. Staremo a vedere, al momento non ci sono ancora date precise, ma capite bene che si sta andando verso una direzione precisa.

Per quanto riguarda la notizia odierna, riportata anche dalla CNN, una compagnia chiamata Space Perspective sta lavorando a un progetto futuristico molto interessante. Quest'ultimo prevede di portare i turisti nello Spazio (a circa 30.000 metri) all'interno di una sorta di "mongolfiera" hi-tech chiamata Spaceship Neptune, che mira a trasportare fino a nove persone (pilota compreso) in un volo dalla durata di circa sei ore. Il design futuristico è stato realizzato dai designer di PriestmanGoode, che vengono dal Regno Unito e sono gli stessi che hanno realizzato un concept per il modulo di trasporto dei passeggeri del progetto Hyperloop di Elon Musk.

La compagnia prevede di eseguire i primi test nel 2021, partendo dal Kennedy Space Center della NASA. Inizialmente tutto avverrà senza equipaggio, ma Space Perspective mira a lanciare questi voli commerciali in pochi anni. Tra l'altro, le sue ambizioni non si fermano qui, visto che all'interno della "mongolfiera" hi-tech ci dovrebbero essere anche una specie di zona bar e una connessione a Internet per pubblicare le foto sui social network. Non mancherà anche il bagno, che dovrebbe avere una vista mozzafiato.

In ogni caso, i piani della compagnia sono quelli di espandersi tramite spazioporti un po' in tutto il mondo, a partire da quello di Cecil (Jacksonville, Florida). Chissà che Space Perspective non riesca ad arrivare anche a Taranto o in qualche altra zona dell'Italia in futuro. Insomma, non ci resta che attendere speranzosi.