Turismo spaziale: la Virgin Galactic riapre le prenotazioni 'a basso costo'

L'azienda del noto imprenditore Richard Branson, la Virgin Galactic, che l'anno scorso aveva portato nello spazio proprio il suo determinato fondatore, riaprirà a breve la vendita dei biglietti anche per il pubblico in generale.

In precedenza infatti, solo le persone che avevano pagato un deposito preventivo per essere inseriti in una esclusiva lista d'attesa potevano acquistare nuovi biglietti, ma tra qualche giorno le vendite saranno finalmente aperte a tutti (quelli che potranno permetterselo).

Michael Colglazier, CEO della Virgin Galactic, ha affermato entusiasta: "Prevediamo di avere i nostri primi 1.000 clienti a bordo entro la fine dell'anno, fornendo una base incredibilmente solida per proseguire verso un servizio commerciale regolare ed ampliare la nostra flotta".

Fondata nel lontano 2004, ricordiamo come la Virgin Galactic stia continuando a sfruttare il successo di una missione di prova di alto profilo avvenuta lo scorso luglio 2021, che ha visto lo stesso Branson battere di pochi giorni Jeff Bezos, il fondatore di Blue Origin, nella miliardaria corsa al turismo spaziale.

Da allora però, la Virgin non ha più volato. Ad ottobre aveva inoltre annunciato che stava per entrare in un "periodo di potenziamento" per apportare aggiornamenti di sicurezza alla sua flotta, rinviando a quest'anno un volo di prova pianificato con la nostra Aeronautica Militare Italiana.

L'obbiettivo della Virgin Galactic sarà ora quello di far volare i suoi primi clienti pubblici entro la fine del 2022, un ritardo questo che l'ha già posta dietro alla concorrenza nel nascente settore del turismo spaziale, poiché Blue Origin e SpaceX, di Elon Musk, hanno già trasportato passeggeri commerciali nei loro viaggi.

Un'altra differenza è nei costi, Blue Origin e SpaceX sono infatti società private, e non hanno rivelato i valori esatti dei loro singoli biglietti, a differenza della Virgin Galactic che, essendo quotata in borsa, ha dovuto mantenere una maggiore trasparenza sul prezzo, che si aggira intorno ai 450 mila dollari, molto più bassi della concorrenza.

Ricordiamo inoltre, che i voli spaziali della società di Branson partono dallo Spaceport America in New Mexico, attraverso un enorme aereo da trasporto con decollo orizzontale che, una volta guadagnato abbastanza quota, lascia "precipitare" il Virgin Space Ship Unity in una planata controllata a Mach-3, prima di tornare sulla Terra.

Il tempo di percorrenza totale dell'esperienza è di 90 minuti, con i passeggeri che sperimentano alcuni minuti di assenza di gravità nella cabina dello "spazioplano", da dove possono anche osservare la curvatura della Terra attraverso 17 finestre.

Dopo il video del momento storico in cui Branson inaugura il turismo spaziale, vi avevamo anche parlato dello stop che aveva fermato la compagnia del miliardario, e di come la Virgin Galactic sia poi potuta tornare a volare.