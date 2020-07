Turismo spaziale, Virgin Galactic sta per svelare gli interni di Spaceship!

Dopo l'apertura della NASA ai voli spaziali suborbitali commerciali, che sembra quasi "favorire" le compagnie private, sta per arrivare un altro grande annuncio in campo di turismo spaziale. Infatti, Virgin Galactic rivelerà presto la cabina del suo spazioplano SpaceShipTwo.

L'annuncio è arrivato direttamente tramite il sito ufficiale della compagnia (via Market Research Post), mentre la diretta avverrà il 28 luglio 2020 a partire dalle ore 19:00 italiane. Tra l'altro, la live streaming è già stata programmata, come potete vedere sul canale YouTube ufficiale di Virgin Galactic.

Molto interessante il fatto che la compagnia fondata da Richard Branson voglia dare vita a delle "esperienze virtuali immersive" legati ai voli e agli interni dello SpaceShipTwo, così da consentire agli utenti di "interagire" direttamente da casa. Non sono state fornite informazioni precise, ma sicuramente potrebbe essere un momento interessante per appassionati e curiosi.

Per chi non lo sapesse, Virgin Galactic è la stessa compagnia che nel dicembre del 2018 aveva fatto parlare di sé per via del primo storico lancio dello spazioplano VSS Unity, che secondo molti è stato un momento di fondamentale importanza per portare avanti gli intenti relativi al turismo spaziale. Tra l'altro, rimanendo nella nostra Italia, è già da un bel po' che si parla dello spazioporto di Grottaglie (Taranto).