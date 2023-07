Turista incide il suo nome e rovina tempio giapponese vecchio 2.000 anni

Un tempio buddista dell'VIII secolo a Nara, in Giappone, è stato recentemente il teatro di un atto di vandalismo che ha scosso la comunità locale e internazionale. Un adolescente canadese ha ammesso di aver inciso il suo nome, "Julian", e la lettera "J" su un pilastro di legno del Toshodaiji Temple, un sito patrimonio dell'UNESCO.

Questo gesto, compiuto con un semplice unghia, ha lasciato una cicatrice indelebile su un luogo di grande valore storico e culturale. Con la sua Sala Dorata descritta come la "più grande struttura" del suo tempo ancora in piedi oggi, il tempo è un luogo di bellezza tale da essere stato oggetto di molte poesie antiche.

L'adolescente è stato interrogato dalle autorità giapponesi con l'accusa di aver violato la legge sulla protezione dei beni culturali, che prevede pene severe per chi danneggia un oggetto di "importante proprietà culturale" e che possono arrivare fino a cinque anni di prigione e migliaia di dollari di multa. Il ragazzo, attualmente con i suoi genitori, ha dichiarato di non aver avuto l'intenzione di danneggiare la cultura giapponese.

Un vero e proprio atto di vandalismo come ce ne sono (ahinoi) in tutto il mondo, tra cui un caso recente al Colosseo di Roma (e non parliamo della costruzione del pavimento high-tech), dove un turista ha inciso il suo nome e la data sulle antiche mura dell'anfiteatro. "Anche se può essere stato fatto senza malizia, [questo gesto] è comunque deplorevole e triste", ha dichiarato un monaco del tempio a un giornale del Paese.

Purtroppo casi del genere ce ne sono tanti, come il deplorevole atto di vandalismo che ha distrutto opere d'arte di 22.000 anni fa.