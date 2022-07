Turista tocca il cavallo di una guardia reale britannica: se ne pentirà amaramente

Lo sconcertante estratto video in cui una guardia reale rimprovera veemente una turista, intenta ad accarezzare il cavallo della stessa mentre posa per una foto, spopola su TikTok.

Il filmato, condiviso dall’account @phigs, registra visite su visite, annoverando ben quattro milioni di visualizzazioni. Nel video messo online è presente un testo in sovrimpressione che recita "La guardia reale attacca verbalmente la mia matrigna".

"Non torneremo mai più a Londra dopo questo incidente", afferma la parte offesa.

Naturalmente, sono molte le libertà concesse ai turisti in Gran Bretagna, ciò non vuol dire che non esistano alcune regole da rispettare, come quella che riporta il divieto di toccare i destrieri della Corona. Da una prima ricostruzione, difatti, sembra che la donna abbia sfiorato le redini del cavallo, facendo scaturire la colorita ed iraconda reazione della guardia.

“Stai indietro dal destriero della regina, non toccare le redini!” grida, terrorizzando la donna e facendola allontanare dal proprio cavallo. Dopo la pubblicazione, il pubblico social si è diviso, manifestando opinioni disparate sulla piattaforma.

Secondo alcuni, la reazione della guardia risulta sconsiderata, suscitando in un utente ilarità e sconcerto, tant’è che scriverà: “Era un tipetto piuttosto arrabbiato”. Un altro utente, invece, asserisce come stia diventando di tendenza essere sgridati da una guardia della regina.

Eppure, la maggioranza dei commenti palesa come gli utenti si siano espressi giustificando la reazione della guardia, in virtù dell’onere del proprio compito. Difatti, i commenti variano dal: “Non è consentito toccare la guardia” al: “Non sono a Disney, servono il proprio esercito”, fino a giungere alle più ferme posizioni della rete in merito a tale vicenda, con un utente che afferma:

“Nessuno dovrebbe mai toccare le redini di un cavallo, la gente non ci arriva!”