Turisti fanno il bagno in acque infestate da piranha e non finisce bene

Nonostante i piranha non siano davvero come vengono descritti in molte opere, il loro appetito può essere davvero famelico, come dimostra un recente attacco ai danni di alcuni turisti che si stavano rilassando all'interno di un ruscello in un resort brasiliano il 1° maggio. Il risultato? Ci sono stati almeno otto feriti.

I pesci hanno lacerato la pelle di gambe e piedi ai bagnanti, in quello che è stato definito un caso di "identità errata". Secondo gli esperti, infatti, le creature stavano in realtà cercando il cibo che i visitatori dei ristoranti locali a volte gettano nel fiume.

"I piranha non esibiscono attacchi non provocati agli umani", sostiene Steve Huskey, professore di biologia alla Western Kentucky University. "La situazione descritta è quella dei piranha che si stanno abituando al cibo gratis e quei morsi erano solo un altro esempio di identità errata, proprio come gli attacchi di squali."

Un comportamento del genere si verifica solo in circostanze eccezionali, come quando un numero elevato di pesci viene intrappolato in piccole pozze o viene lasciato affamato per lungo tempo. La maggior parte dei piranha sono innocui e le specie carnivore tendono ad essere spazzini, piuttosto che cacciatori.

La colpa di questa frenesia alimentare è... degli umani. "Nutrire i piranha in un ambiente turistico rafforza i loro comportamenti naturali", afferma Mark Sabaj Perez, ittiologo dell'Accademia di scienze naturali della Drexel University. Un singolo piranha potrebbe aver scambiato un piede per cibo, ha dato un morso e ha creato una ferita che ha rilasciato del sangue, che a sua volta ha scatenato una reazione aggressiva negli altri pesci che volevano aggiudicarsi il loro boccone.

I piranha hanno il morso più forte registrato nei pesci ossei, potenti quanto un grande squalo bianco (a parità di dimensioni chiaramente), secondo uno studio del 2012 pubblicato sulla rivista Scientific Reports. A proposito, ecco invece l'animale con il morso più forte in assoluto.