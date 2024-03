Durante l'antichità le persone andavano a mare? La risposta vi sorprenderà

Oggi crediamo che le principali compagnie turistiche abbiano da sempre portato le persone a visitare principalmente le comunità di mare, visto che oggi raggiungere le spiagge è uno degli obiettivi primari di qualsiasi turista che ha in programma di organizzare le sue ferie estive.

In passato tuttavia la maggioranza delle persone che si potevano permettere di andare in vacanza disprezzava il mare e odiava ancora di più passare il proprio tempo in spiaggia, considerato uno dei luoghi più "sporchi" e disagevoli dove si potessero passare le ferie.

Le ragioni storiche che portarono generazioni di turisti a preferire altre mete rispetto il mare sono diverse. Innanzitutto, la nascita del turismo si può far risalire alla prima metà del Settecento, quando molti nobili e ricchi borghesi europei cominciarono a viaggiare in tutto il Mediterraneo - e in particolar modo in Grecia e in Italia - per scoprire le bellezze tramandate dagli antichi romani o dai greci.

Il turismo quindi nacque sotto un contesto in cui si preferivano maggiormente le mete storiche-archeologiche rispetto alla situazione odierna, dove l'intrattenimento, il relax e la possibilità di scoprire la natura assumono una maggiore importanza nelle scelte di ciascun turista in partenza.

All'epoca inoltre, fin quasi tutto l'Ottocento, i turisti guardavano alle spiagge come una meta perfetta per i contadini, troppo poveri per visitare le grandi metropoli dove si radunavano le personalità più importanti della società.

La situazione cambiò radicalmente a seguito della fine della Prima guerra mondiale, quando importanti letterati - tra cui Gabriele D'Annunzio - e i protagonisti dei rotocalchi cominciarono a preferire il mare per sfuggire alla calca cittadina, non mancando ovviamente di farsi ritrarre in costume da qualche fotografo, diffondendo così la moda delle ferie a mare.

La situazione mutò nuovamente quando nel secondo dopoguerra tutti poterono permettersi di raggiungere il mare tramite la macchina, soprattutto in Europa. Questo cambiamento portò a un cambiamento di paradigma molto importante, per quanto riguarda la vendita dei prodotti di bellezza.

Se fino a quel momento infatti i principali prodotti che venivano venduti ai turisti erano le classiche creme da utilizzare tutto al più alle terme, con il boom del mercato turistico degli anni Sessanta e Settanta le creme solari e idratanti presero il sopravvento, sdoganando la tintarella (e i vari problemi alla pelle connessi all'eccessiva esposizione al sole) che fino a quel momento veniva considerata una caratteristica dei ceti più poveri.

Visto il successo delle compagnie che organizzavano viaggi verso le principali mete turistiche di mare, tutti all'improvviso cominciarono a desiderare di partecipare a crociere, di raggiungere mete esotiche, di acquistare costumi e di abbandonare le città durante i mesi estivi. In poche parole il turismo estivo cambiò radicalmente, seppur le città d'arte continuarono a essere considerate un'importante meta turistica durante le stagioni invernali e primaverili.

