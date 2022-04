I turisti sulla Stazione Spaziale Internazionale hanno lo sguardo puntato verso la Luna

Nel momento in cui stiamo scrivendo, sulla Stazione Spaziale Internazionale si trovano i turisti della prima missione privata verso l'avamposto orbitante. Un evento storico, ma questo è solo l'inizio perché l'equipaggio privato ha molti altri obiettivi per il futuro, tra cui una visita sul nostro satellite.

Mentre si trovavano in una conferenza dello Space Center della NASA a Houston, i turisti dell'ISS stavano rispondendo a una serie di domande. Tra queste, è stato chiesto se una missione lunare privata fosse in lavorazione. La risposta non si è fatta attendere e non lascia alcun dubbio: "Ne abbiamo davvero parlato. Universalmente, è un clamoroso sì, quindi fate sapere alla gente della NASA che l'equipaggio dell'Ax-1 è all'altezza della sfida", ha affermato Larry Connor, un magnate immobiliare dell'Ohio.

Mentre il turismo spaziale a bordo della Stazione Spaziale Internazionale sembra essere fattibile e già collaudato, il turismo lunare è ancora in fasi di sviluppo e "idee". In gran parte, infatti, questi progressi sono stati attuati grazie alla capsula Crew Dragon di SpaceX, ma viaggiare fino alla Luna è un'impresa molto più grande.

Attualmente un viaggio verso l'ISS costa 55 milioni di dollari, mentre per arrivare sul nostro satellite la cifra non è ancora nota, ma costerebbe almeno il triplo di questa; inoltre, cosa più importante, non abbiamo ancora una navicella spaziale adatta. Questo problema potrebbe presto risolto una volta che SpaceX avrà la possibilità di testare la sua massiccia navicella spaziale Starship.

Nel frattempo, una missione turistica intorno alla luna è già in sviluppo proprio da SpaceX.