Turtle Beach presenta i nuovi prodotti per il gaming in vista dell'E3

Turtle Beach, leader mondiale in accessori da gaming, svela oggi i nuovi prodotti che verranno mostrati per la prima volta all’Electronic Entertainment Expo (E3) 2019 la prossima settimana.

Per i PC gamer, la compagnia tedesca di Turtle Beach, ROCCAT, arriva con il debutto della rivoluzionaria serie Kain di mouse per PC, che introduce un design completamente rinnovato con un innovativo meccanismo di click disponibile in tre differenti modelli in arrivo entro la fine del 2019. In più, Turtle Beach mostrerà il suo ultimo modello di cuffie da gaming, le Recon Spark, cuffie entry-level cablate con un look bianco-lavanda perfette per giocare su ogni piattaforma.





Kain Series - Mouse da Gaming

Nati per soddisfare una ‘visione’, creare un mouse da gaming con il miglior “click” e con l’obiettivo di mettere a disposizione dell’utente le migliori performance, i mouse della serie Kain introducono il Titan Click - un nuovo meccanismo di click pensato per garantire controlli più accurati e responsivi. Il Titan Click è un concentrato di innovativo hardware design supportato da un software dedicato combinati per creare un migliore, più veloce e più responsivo feeling ad ogni “click”. Click più preciso che arriva direttamente da un’esclusiva variante degli switch e del software Omron che registra il segnale del click con una velocità oltre 16 milli-secondi più rapida di ogni altro mouse, dando al Kain un vantaggio sostanziale permettendo ai giocatori di essere sempre un click avanti nella competizione.



I giocatori PC avranno tre modelli del Kain tra cui scegliere - sia wired che wireless - ognuno dei quali offrirà la stessa precisione superiore sia per la velocità di esecuzione che per il controllo. Disponibile in “Ash Black” ed “Artic White”, i mouse della famiglia Kain arrivano in 3 differenti versioni: al prezzo di 49,99 € con il Kain 100 AIMO, mentre il Kain 120 AIMO, dotato di sensore superiore, a 69,99 €. Sia il Kain 100 AIMO che il Kain 120 AIMO saranno disponibili a partire da settembre 2019, mentre durante l’autunno sarà disponibile anche il Kain 200 AIMO, che permetterà agli utenti PC di provare la versione wireless dell’ultima tecnologia ROCCAT, al prezzo di 99,99 €.



Martedì 11 giugno 2019, i fan potranno godersi la definitiva esperienza del mouse Kain su www.roccat.org/KAIN, dato che ROCCAT svelerà ulteriori dettagli e farà partire i pre-order per la sua ultima linea di rivoluzionari mouse per PC.





Recon Spark - Cuffie da Gaming Multipiattaforma

Il debutto di un nuovo stile, un bianco acceso con tonalità di lavanda per andare incontro ai giocatori che chiedono un look nuovo e distintivo, le Recon Spark assicurano performance di alto livello. Grazie agli speaker da 40mm di alta qualità il suono e la chat saranno perfetti, e la tua voce sarà trasmessa forte e chiara grazie al microfono ad alta sensibilità che attiva il muto se sollevato. Il design leggero delle Recon Spark assicura il massimo del comfort, grazie alla fascia rinforzata in metallo, e ai cuscinetti per le orecchie in memory foam rivestiti in pelle con tecnologia glass-friendly che garantiscono durabilità e comfort. Inoltre, la connessione standard da 3,5mm garantisce la compatibilità con qualsiasi piattaforma ed un utilizzo ideale su Xbox One, PS4 Pro & PS4, Nintendo Switch™, PC da gaming - grazie al comodo splitter incluso - oltre che su dispositivi mobile dotati di jack da 3,5mm. Le Recon Spark saranno disponibili a partire dalla seconda metà di luglio 2019 in quantità limitata ad un prezzo raccomandato di 49,99 €, e sono disponibili per il pre-order già da oggi su www.turtlebeach.com e presso i rivenditori partner.