Turtle Beach presenta le Stealth Pro, cuffie ultra-premium anche nel prezzo

Turtle Beach Corporation è da molti anni il sinonimo per eccellenza quando si tratta di accessori da gaming, settore di cui è difatti produttore leader, e non manca mai di presentare nuovi prodotti per migliorare l'esperienza dei videogiocatori; oggi ha deciso di annunciare le Turtle Beach Stealth Pro.

Si tratta di un headset wireless di costruzione premium con padiglioni in memory foam rivestiti da un materiale simil pelle e telaio in acciaio, archetto compreso. La compagnia ha posto molta attenzione alla comodità del prodotto con un occhio di riguardo per le persone portatrici di occhiali, che non dovrebbero avere problemi.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, stiamo parlando quindi di conseguenza di connessione wireless 2,4GHz, Bluetooth 5.1 e driver "NanoClear" da 50mm, doppi microfoni con tecnologia S.M.A.R.T., capace di isolare la voce dell'utente, e cancellazione attiva del rumore, in grado di diminuirlo di ben 25dB.

Le cuffie saranno disponibili a partire dal 23 aprile ad un prezzo di 329,99€, giusto in tempo per godersi Star Wars Jedi Survivor, spettacolare nel suo ultimo trailer e in uscita per il 28.

Se nel frattempo che arrivi aprile siete interessati ad aggiornare altre componenti della vostra postazione da gaming come per esempio il monitor, questo potrebbe essere il momento giusto, perché c'è uno sconto sui nuovi monitor LG OLED che in preorder consente di risparmiare fino a 200 euro.