Tuta dei cosmonauti dello stesso colore della bandiera ucraina: la Russia risponde

Qualche giorno fa vi avevamo riportato la notizia che la tuta dei cosmonauti russi era dello stesso colore della bandiera ucraina. Molti avevano visto in questo gesto una sorta di "supporto indiretto" per la situazione attuale, ma adesso il governo di Mosca sembra aver risposto in maniera abbastanza ufficiale alla questione.

Il capo dell'organizzazione spaziale russa ha affermato che i tre cosmonauti del paese non indossavano tute spaziali gialle per mostrare sostegno all'Ucraina. "A volte giallo significa semplicemente giallo", ha twittato il capo di Roscosmos Dmitry Rogozin (che potrete osservare come sempre in calce alla notizia).

Le tute - così come molti si aspettavano - sono state ispirate dall'università in cui si sono laureati tutti e tre i cosmonauti. Tuttavia, alcuni non sono d'accordo con questa risposta. Addirittura Oleg Artemyev, cosmonauta russo, sembrerebbe aver detto ci fosse semplicemente troppo tessuto giallo nel magazzino che doveva essere utilizzato.

La questione, insomma, sembra essere differente da quello che alcuni utenti ed esperti avevano sostenuto online. Dmitry Rogozin ultimamente sta facendo parlare molto di sé a causa di alcune affermazioni sulla sanzioni che la comunità internazionale sta attuando verso la Russia. Nel frattempo, un astronauta dall'ESA ha recentemente commentato quello che sta succedendo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.