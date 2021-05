La tuta di Iron Man è realtà: il jet pack della Royal Marine fa volare i militari!

A quanto pare, la tuta di Tony Stark è diventata realtà e la sta utilizzando la Royal Marine inglese per far letteralmente volare i propri militari. Come mostriamo nel filmato presente dopo il salto, i jet pack funzionano alla grande e sono destinati ad avere risvolti molto interessanti.

La tuta in questione, caratterizzata da cinque turbine a gasa che producono una potenza per oltre mille cavalli, permette ai militari di volare e raggiungere una velocità di oltre 89 chilometri orari.

Lo sviluppo è stato affidato a Gravity Industries, e gli ingegneri non esitano a definire la tuta come la prima del genere al mondo. L'inventore è Richard Browning, che ha dato il via ad un progetto che secondo molti potrebbe rivoluzionare in maniera importante il mondo militare e non solo, visto che le possibili applicazioni sono tantissime.

Lo scorso anno su queste pagine avevamo parlato di un prodotto simile, quando un inventore aveva creato un jetpack per paramedici progettato appositamente per consentire i soccorsi. Progetti di questo tipo sono comuni, però, e sicuramente il primo della categoria è stato il jetpack Flu-EZ di Zapata che è in grado di volare a 130 chilometri orari per dodici minuti. Qualche mese fa invece un jetpack era stato sfiorato da due aerei di linea mentre volava sull'aeroporto di Los Angeles.