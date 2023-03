Questa è la nuova tuta spaziale che indosseranno gli astronauti sulla Luna

La NASA ha recentemente svelato al pubblico la nuova tuta spaziale che gli astronauti indosseranno per esplorare la Luna nell'ambito del programma Artemis. Insieme a nuove tecnologie e nuovi propositi, quindi, sul nostro satellite torneremo anche con uno stile completamente differente.

La nuova attrezzatura, infatti, è progettata per migliorare la mobilità degli astronauti che lavorano sulla superficie lunare ed è sviluppata principalmente per la missione Artemis III, che vedrà la prima donna e persona di colore camminare sulla Luna per la prima volta nella storia dell'umanità.

Il prototipo della tuta è stato presentato durante un evento nella giornata di mercoledì 15 marzo. Quest'ultimo è di colore grigio scuro, ed è stato disegnato dalla costumista Esther Marquis che ha lavorato alla serie TV For All Mankind, ma la vera tuta sarà di colore bianca per motivi termici (sapete che la NASA ha testato le tuta persino sott'acqua?).

“La partnership della NASA con Axiom è fondamentale per l'atterraggio degli astronauti sulla Luna e per mantenere la leadership americana nello spazio. Basandosi sugli anni di ricerca e competenza della NASA", ha affermato l'amministratore dell'agenzia spaziale americana, Bill Nelson, in una dichiarazione.

Il nuovo prototipo, che è stato chiamato Axiom Extravehicular Mobility Unit o AxEMU, si basa su alcuni modelli realizzati dalla NASA per il suo prototipo Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU). L'obiettivo dello sviluppo era incentrato sui requisiti termici per far fronte alle basse temperature che si trovano sul polo sud della Luna, oltre a migliorare i requisiti di mobilità e sicurezza.