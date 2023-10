La nuova tuta spaziale della NASA sta per essere sviluppata da Prada

Parlando di moda, Prada è un nome che evoca eleganza, lusso e design all'avanguardia. Ma chi avrebbe mai pensato che un giorno questa iconica casa di moda italiana avrebbe messo piede... sulla Luna? Ebbene sì, Prada ha annunciato una collaborazione con Axiom Space per sviluppare la prossima generazione di tute spaziali.

Queste nuove tute, denominate Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), sono previste per essere indossate dai prossimi "moonwalkers", idealmente entro la fine del 2025, in concomitanza con la missione Artemis III. Perché questa famosa casa di moda sta collaborando per la realizzazione di queste tute spaziali?

Oltre alla sua rinomata esperienza nel mondo della moda, Prada ha anche una solida competenza in sfide ingegneristiche. Questa nuova sfida spaziale rappresenta un ulteriore passo avanti nella continua ricerca di Prada di spingersi oltre i confini tradizionali.

"L'etica costantemente proiettata verso il futuro di Prada per l'umanità si è ampliata al suo desiderio di avventura e di sfidare nuovi orizzonti: lo spazio", ha dichiarato Lorenzo Bertelli, Direttore Marketing del Gruppo Prada. La notizia della collaborazione tra Prada e Axiom Space ha suscitato grande entusiasmo nel mondo della scienza e della moda.

Michael Suffredini, CEO di Axiom Space, ha espresso il suo entusiasmo per la partnership, sottolineando come l'esperienza tecnica di Prada in termini di materiali grezzi, tecniche di produzione e concetti di design innovativi sarà fondamentale per garantire non solo il comfort degli astronauti sulla superficie lunare, ma anche per prendere in considerazione fattori umani spesso trascurati nelle tute spaziali tradizionali.