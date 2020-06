Le tute spaziali di SpaceX ottengono una valutazione a '5 stelle' dagli astronauti

Insieme all'impresa che ha fatto la storia, condotta da SpaceX e la NASA, gli astronauti del volo di prova Demo-2 - Doug Hurley e Bob Behnken - hanno indossato per la prima volta le nuove tute spaziali della compagnia/b> verso la Stazione Spaziale Internazionale.

"Scommetto che abbiamo indossato questi vestiti un paio di centinaia di volte", ha affermato Hurley durante una conferenza stampa a bordo della stazione spaziale. Le tute spaziali SpaceX sono state realizzate su misura per gli astronauti e quindi ampiamente utilizzate durante l'allenamento per la missione Demo-2.

Le tute spaziali non sono progettate per le passeggiate spaziali, ma solo per i lanci e gli atterraggi. "Dovremmo assegnare alle tute una valutazione a cinque stelle", sottolinea Behnken durante la discussione sul vestiario. L'astronauta ha indicato alcune delle funzioni primarie della tuta spaziale, come la protezione in caso di incendio o la depressurizzazione a bordo del veicolo spaziale Crew Dragon di SpaceX.

I guanti, inoltre, sono stati progettati per funzionare con il touchscreen dei veicoli spaziali. "Una delle cose che era importante fare nello sviluppo della tuta era renderla facile da usare, qualcosa che l'equipaggio deve letteralmente collegare quando si siedono e la tuta si prende cura delle loro cose", ha dichiarato Chris Trigg, responsabile delle tute spaziali e dell'equipaggio di SpaceX. Abbiamo già visto queste tutte prima d'ora: sul manichino a guida della Tesla lanciato verso Marte nel 2018.