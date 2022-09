Tutt'altro che in pensione! Il telescopio spaziale Hubble continua stupire

Dopo la messa in funzione del telescopio spaziale James Webb, nel dicembre 2021, in molti hanno pensato "... ora Hubble andrà meritatamente in pensione". Nulla di più errato. A dimostrarlo sono le tante ed incredibili foto che continua ad inviare incurante del tempo che passa. La più recente è dell'ammasso globulare NGC 6558, un tripudio di luci.

Lo scintillante raduno di stelle è stato infatti catturato dall'Advanced Camera for Surveys del telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA. L'ammasso NGC 6558 è più vicino al centro della Via Lattea rispetto alla Terra e si trova nella costellazione del Sagittario, a circa 23.000 anni luce di distanza.

Queste particolari conformazioni sono delle vere e proprie raccolte di stelle, strettamente legate tra loro, composte da decine di migliaia, o addirittura milioni, di astri spesso associati ad un'ampia gamma di galassie.

NGC 6558, ad esempio, è ricco di stelle con una grande varietà di tonalità di colori, con alcuni dei suoi corpi celesti più brillanti che hanno picchi di diffrazione molto prominenti. Ovviamente, le diverse gradazioni che vediamo sono artefatti di imaging dovuti all'interazione della luce stellare con il sistema di supporto dello specchio secondario di Hubble.

Oltre ad essere visivamente spettacolari, gli ammassi globulari sono anche laboratori naturali estremamente interessanti dove gli astronomi possono testare le loro teorie, fornendo informazioni uniche su come si evolvono stelle diverse in condizioni simili.

L'immagine che potete ammirare nell'articolo (Credito: ESA/Hubble e NASA, R. Cohen) proviene da una serie di osservazioni che indagano sugli ammassi globulari nella Via Lattea interna, di grande interesse per gli astronomi da sempre ansiosi di studiarli per ottenere maggiori informazioni su come si formano ed evolvono.

Se volete godere dell'immagine a piena risoluzione potete trovarla seguendo questo link oppure direttamente attraverso la fonte del nostro articolo.

Per approfondire l'argomento, ecco una interessante disamina su curiosità e successi di Hubble.