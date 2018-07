Tutte le difficoltà dell'equipaggio delle missioni Apollo nel camminare sulla Luna (video)

La NASA ha deciso di diffondere su YouTube una serie di video appartenenti ai suoi archivi, dove si possono vedere tutte le difficoltà riscontrate dall'equipaggio delle missioni Apollo mentre cercavano semplicemente di muoversi sulla superficie lunare.

Nel video, che potete vedere qui sopra, si possono notare chiaramente le cadute degli astronauti, che hanno dovuto faticare parecchio prima di riuscire a trovare un metodo per "camminare" sulla Luna. L'Agenzia Spaziale in questione ha deciso di diffondere solamente ora in via ufficiale questi video perché ha svolto degli studi dettagliati in merito, soprattutto per quanto riguarda i cambiamenti fisiologici degli astronauti mentre eseguivano queste azioni.

In particolare, per darvi un'idea di quanto i ricercatori della NASA vogliano scendere nel dettaglio, riportiamo di seguito come hanno descritto una delle cadute durante la missione Apollo 15 in questo modo: "(Il Comandante David Scott, ndr) inizia a spostarsi verso una nuova area mentre è davanti alla telecamera e descrive l'area. Passa sopra a un gruppo di frammenti di roccia e il suo piede destro si abbassa un po' e inizia a perdere stabilità. Mentre cammina con il piede sinistro, scivola via da una piccola roccia e continua a scivolare sul terreno in superficie. Mentre Scott cerca di riportare i piedi sotto il suo centro di gravità, aumenta la sua velocità in avanti. Mani tese per spezzare la caduta, atterrato sul lato sinistro, rotola in senso antiorario e sulla schiena ed è quindi fuori dalla vista della telecamera".

Queste informazioni, che potrebbero sembrare di poco conto, in realtà aiutano molto la NASA a comprendere le reazioni del comporto umano sulla Luna.