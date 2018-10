Tutte le rivisitazioni del logo di Apple create per l'evento del 30 ottobre

La mela come non l'avete mai vista: in occasione dell'evento di presentazione dei nuovi iPad Pro, Apple ha rivisitato il suo logo in oltre trenta modi diversi. Li abbiamo raccolti tutti, qual è il vostro preferito?

Il 30 Ottobre Apple annuncerà i suoi nuovi iPad Pro, e probabilmente anche nuovi modelli della linea Macbook Air e Mac Mini. Sui rumor legati ai prodotti che saranno annunciati abbiamo già detto abbastanza qui, ma facendola breve ci aspettiamo che i nuovi iPad Pro seguano il trend senza cornici lanciato da iPhone X, abbiano opzione di sblocco tramite Face ID e facciano a meno della porta lighting e del jack audio in favore di un'unica porta USB-C.

L'evento di presentazione si terrà a New York, precisamente a Brooklyn —una location insolita per l'azienda visto che ormai per i keynote si avvale del suo Steve Jobs Theatre a Cupertino.

Nella pagina creata per l'evento troviamo un'altra rivoluzione: oltre 30 rivisitazione del logo di Apple, alcune davvero pittoresche, altre bellissime, e tutti accompagnate dalla frase scelta per l'evento: "There's more in the making". Ognuno degli inviti recapitati ad ospiti e media includeva una diversa versione della mela, ma non è chiaro quanti ce ne siano in totale. Abbiamo cercato di raccoglierli tutti, li trovate nella galleria in calce.