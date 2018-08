Tutte le varianti di Galaxy S10 avranno il sensore per le impronte sotto il display

Stando ad un'indiscrezione pubblicata dal portale coreano The Investor, tutte e tre le varianti con le quali verrà commercializzato il prossimo top di gamma targato Samsung saranno equipaggiate con un sensore per le impronte digitali, posto al di sotto del display.

I tre modelli, che molto probabilmente si differenzieranno tra loro per la dotazione tecnica e per il prezzo, saranno quindi accomunati da questa caratteristica. Secondo un leak, apparso diverse settimane fa sul web, i tre prototipi avrebbero già un nome: Beyond 0, il più economico, Beyond 1, e Beyond 2, il "vero" top di gamma che probabilmente potrà vantare una fotocamera a tre lenti e sarà il più costoso ed il più grande del trio.

Anche le soluzioni adottate per il riconoscimento dell'impronta digitale cambieranno in base al modello: tutte e tre le varianti verranno equipaggiate con un modulo "fingerprint on display" (FOD), ma mentre quello di Beyond 0 sarà un sensore ottico normale, probabilmente sviluppato da Synaptics, per mantenere un prezzo di vendita basso, su Beyond 1 e 2 troverà spazio una nuova tecnologia ad ultrasuoni, molto più costosa, ideata da Qualcomm.

Al momento nessuno di questi rumor è ancora stato confermato, ma a quanto pare il colosso coreano sembra veramente intenzionato a fondere la gamma Galaxy S con la Note.