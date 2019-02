Tutti vogliono lo Spazio: le Filippine stanno per creare la loro Agenzia Spaziale

La "gara per lo Spazio" è appena iniziata. Se pensavate che Stati Uniti d'America e Russia fossero le uniche potenze in grado di competere per la "conquista dell'Universo", vi stavate sbagliando. Infatti, ora anche le Filippine vogliono creare la loro Agenzia Spaziale.

In particolare, stando anche a quanto riportato dal The Japan Times e come si può leggere sul sito ufficiale della Philippine News Agency, il DoST (Department of Science and Technology) del Paese del Sudest asiatico ha dichiarato che le Filippine, che comprendono più di 7000 isole, sono pronte per avviare il proprio programma spaziale.

Fortunato dela Peña, ingegnere, professore e funzionario filippino, ha dichiarato quanto segue in merito: "Siamo orgogliosi di dire che siamo pronti per un'Agenzia Spaziale filippina". Una legge che istituisce l'agenzia è già stata approvata alla Camera dei rappresentanti lo scorso dicembre e ora il verdetto passa al Senato.

Vi ricordiamo che le Filippine hanno lanciato due microsatelliti di fabbricazione propria, denominati Diwata-1 e Diwata-2, rispettivamente nel 2016 e nel 2018. Questi sono stati mandati nello Spazio per catturare immagini che saranno utilizzate per il telerilevamento e per la ricerca. I microsatelliti vengono anche sfruttati, tra le altre cose, per raccogliere dati sui disastri naturali e su quelli provocati dall'uomo e per monitorare la vegetazione. "Abbiamo bisogno di un'Agenzia Spaziale per continuare i progressi in tal senso", ha affermato Enrico Paringit, direttore esecutivo del DoST. Inoltre, Dela Peña ha dichiarato che l'obiettivo è quello di lanciare un terzo microsatellite entro il 2022.

Vi ricordiamo che recentemente altri Paesi che stanno compiendo grandi progressi in ambito spaziale sono la Cina e l'India.