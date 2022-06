TV da 32' con DVB-T2 in offerta su Amazon a quasi 150 Euro, raggiunto minimo storico

In giornata abbiamo già parlato del doppio sconto su Samsung Galaxy Z Flip3 5G attivo su Amazon, ma torniamo ora nel medesimo sito per parlarvi di un ottimo TV da 32” in offerta a quasi 150 Euro, dotato di DVB-T2 e perfetto quindi per lo switch-off definitivo.

Il televisore a cui stiamo facendo riferimento è un Metz di fascia bassa da 32 pollici: la casa tedesca è nota per i suoi modelli entry-level a prezzi competitivi e, con questa offerta ora attiva su Amazon, l’affare si fa ancora più intrigante. Nello specifico, il TV interessato è il seguente:

Metz TV Serie MTB2000Z, LED, HD 1366x768, 32" (81 cm), HDMI, ARC, USB, Slot CI+, Dolby Digital, DVB-C/T2/S2, HEVC MAIN10, Nero [Classe di efficienza energetica F]: 154,99 Euro (199,99 Euro)

Si tratta di un taglio di prezzo del 23% che porta il televisore al prezzo più basso di sempre, almeno stando al grafico fornito da Keepa. Notiamo che è compatibile con il DVB-T2 per il digitale terrestre, ma che non presenta funzionalità smart. Inoltre, viene evidenziato da Amazon che i clienti Prime possono accedere al pagamento a rate Tasso Zero fornito da Cofidis; in alternativa, c’è il piano a cinque mensilità da 31 Euro offerto dalla stessa società di Andy Jassy.

Quest’ultima si occuperà dunque di vendita e spedizione con consegna senza costi aggiuntivi. Infine, segnaliamo che l’offerta terminerà tra 11 giorni.

Sempre su Amazon potrete trovare anche 5 smartphone OPPO in offerta con prezzi a partire da 160 Euro.