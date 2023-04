Un TV 4K a meno di 150 euro? L'offerta Amazon Italia propone questo

Andando oltre allo sconto Amazon su un TV Samsung, vale la pena tornare a soffermarsi sulle iniziative promozionali lanciate dal popolare portale e-commerce in termini di televisori. Infatti, si fa notare un'offerta che propone un TV 4K a meno di 150 euro.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dall'iniziativa promozionale legata alla versione italiana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello Majestic TVD 227 T2 UHD V2 viene ora venduto a un prezzo pari a 144,90 euro tramite rivenditori. Da Amazon Italia apprendiamo che precedentemente il costo del televisore era di 189 euro, dunque si fa riferimento a un possibile risparmio del 23%.

A conti fatti, insomma, è possibile usufruire di uno sconto di 44,10 euro. Al netto di quest'ultimo, capite bene che ciò che potrebbe fare gola è anche il fatto che si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 150 euro. Vale però anche la pena notare che MediaWorld propone il modello a 199,99 euro, nel caso in cui non vogliate passare per i rivenditori di Amazon.

In ogni caso, la scheda tecnica di Majestic TVD 227 T2 UHD V2 comprende un pannello da 27 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Certo, non si tratta di un TV che consente di accedere alle più recenti funzionalità smart, ma va detto che usualmente in questa fascia di prezzo si trovano modelli HD Ready (mentre questo è un televisore 4K). Capite bene, dunque, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione interessante per un certo tipo di utente.

Al netto di questo, se vi interessa approfondire maggiormente il prodotto, potreste voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Majestic, dato che in quest'ultimo si scende ulteriormente nel dettaglio delle caratteristiche del modello coinvolto.