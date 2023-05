Una TV da 55 pollici gratis, a patto di rinunciare alla privacy: l'idea di Telly

Una TV da 55 pollici con soundbar integrata, a patto di rinunciare alla propria privacy e sopportare una raffica infinita di pubblicità. È questa l’idea della startup Telly, fondata da Ilya Pozin di Pluto TV.

La TV è dotata di un doppio schermo: quello principale dove sarà possibile guardare i contenuti come avviene sui modelli tradizionali, ed il secondario - montato sotto - dove saranno mostrati gli annunci pubblicitari. In mezzo c’è una soundbar, per rendere il tutto più immersivo.

Gli annunci pubblicitari del pannello secondario saranno mostrati anche quando la TV non è in uso, ed evidentemente rappresentano la fonte principale d’introiti che permette a Telly di “regalarla”.

Oltre alla pubblicità, però, le persone dovranno anche accettare di mettere tra le mani della startup molti dati. Nelle sue linee guida sulla privacy la compagnia evidenzia che raccoglierà dati sui “contenuti audio e video che guardi, i canali che visualizzi e la durata delle tue sessioni di visualizzazione”. Inoltre, è previsto anche il monitoraggio delle abitudini d’utilizzo della TV, incluse “le tue query di ricerca, le preferenze delle impostazioni, le applicazioni che apri, gli acquisti o altre transazioni che fai, i pulsanti che selezioni, l’ora, la frequenza e la durata delle tue attività, la presenza fisica di te e di qualsiasi altra persona che utilizza la TV in un dato momento e altri dati di utilizzo”.

La fotocamera è dotata anche di un otturatore per la privacy, sebbene nella stessa privacy policy l’azienda evidenzi come la TV la usi per monitorare la presenza fisica degli utenti.

Ovviamente, viene anche data la possibilità di rinunciare a tale monitoraggio costante, a patto di pagare 500 Dollari. Tutti i dettagli disponibili sul sito FreeTelly.