TV 8K Neo QLED di Samsung crolla del 59% su Amazon: prezzo interessante

Non c'è solamente il buono sconto Amazon da 5 euro a mantenere alta l'attenzione degli appassionati di tecnologia per le iniziative promozionali del noto portale e-commerce. Infatti, quest'ultimo sta proponendo molteplici altre offerte legate al mondo Tech, tra cui quella che fa crollare il prezzo di un TV Samsung Neo QLED con risoluzione 8K.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto contestualmente alla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, ora il modello Samsung QN700B viene venduto a un prezzo pari a 899 euro su Amazon Italia. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che precedentemente il costo del televisore ammontava a 2.199 euro.

Ciò a cui si fa riferimento è dunque un possibile risparmio del 59%. Di mezzo c'è insomma uno sconto di 1.300 euro, quindi capite bene che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore di alta caratura legato a un brand noto. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, visto che il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon.

Per quel che riguarda la scheda tecnica di Samsung QE55QN700BTXZT, quest'ultima include un pannello da 55 pollici con risoluzione 8K (7680 x 4320 pixel). Non mancano inoltre, come ben potete immaginare, tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un televisore di questo tipo. Per maggiori dettagli sul modello coinvolto potreste inoltre voler fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Samsung, visto che in quest'ultimo viene messo ulteriormente in evidenza quanto offerto dal televisore.