TV 8K potenzialmente illegali in Europa dal 2023: ecco il motivo

Tra non molto potremmo trovarci dinanzi a uno scenario non di poco conto per il mondo della tecnologia. Infatti, i televisori 8K sono potenzialmente a rischio in Europa per via di una novità che partirà dal 2023.

A tal proposito, secondo quanto riportato da Mezha e Display Daily, nonché come si può leggere sul portale ufficiale EUR-Lex (gestito dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea), a marzo 2023 verrà verrà implementato il rinnovato Energy Efficiency Index (EEI). Quest'ultimo potrebbe comportare qualche "grattacapo" ai produttori dei succitati televisori.

Il motivo? Si fa riferimento a requisiti più severi a livello energetico. In parole povere, la volontà è quella di limitare ulteriormente il consumo massimo. Che conseguenze potrebbe avere tutto ciò per il settore dei televisori? Marek Maciejewski, direttore dello sviluppo prodotto di TCL Europe, ha affermato ai microfoni di FlatpanelsHD che "se tutto ciò avverrà, niente più TV 8K".

FlatpanelsHD ha contattato anche alcuni rappresentanti di Samsung Electronics, che hanno invece lasciato intendere che potrebbe essere comunque possibile realizzare TV 8K seguendo i nuovi requisiti, anche se si tratterebbe di una sfida importante. In parole povere, almeno per il primo periodo, i produttori potrebbero dover lasciare perdere la vendita di TV 8K e microLED in Europa per questioni di consumi.

Come si evolverà la situazione? Staremo a vedere, in quanto l'UE si è riservata una revisione della questione per fine 2022, quindi il tutto potrebbe risolversi. Tuttavia, il dibattito in merito all'eventualità è già iniziato.