Il TV 8K di Sony in arrivo a Giugno: 80.000 Euro per il modello da 98''

Dopo le indiscrezioni di ieri, Sony annuncia oggi la disponibilità in Italia dei primi TV 8K, che potranno essere acquistati solo nei punti vendita selezionati dal prossimo mese, con preordini già aperti.

Tramite un comunicato stampa, il colosso giapponese ha annunciato la data di lancio della gamma Full Array LED 8K HDR ZG9 della Serie Master, che saranno disponibili in due tagli, con prezzi non certo accessibili a tutti.

Il modello da 85 pollici (KD-85ZG9) potrà essere portato a casa da inizio giugno a 16.999 Euro, mentre per la versione extralusso da 98 pollici (KD-98ZG9) bisognerà sborsare 79.999 Dollari e sarà disponibile dalla fine del mese.

Nella pagina di preordine è anche possibile utilizzare l'apposito tool per scoprire il punto vendita più vicino che consente di portare a casa il televisore. In alternativa, il produttore asiatico consente comunque di effettuare l'ordine in rete.

Tra le funzionalità offerte è presente il supporto all'HDR, oltre che chiaramente la possibilità di godere delle immagini alla rivoluzionaria risoluzione dell'8K che ha stupido ed affascinato i presenti al CES di Las Vegas.

I prezzi comunque sono significativamente più alti rispetto a quelli trapelati nella giornata di ieri e di cui vi abbiamo parlato su queste pagine: inizialmente si era parlato di 70.000 Euro per quello da 98 pollici.