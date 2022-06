TV Caixun con DVB-T2 in offerta a meno di 150 Euro su Amazon: raggiunto minimo storico

Dopo avervi parlato dell’avvio dell’Acer Week su Amazon, per sette giorni di ottime offerte su computer portatili del produttore asiatico, torniamo presso lo stesso sito di e-commerce per parlarvi di un TV da 32” con DVB-T2 a meno di 150 Euro, grazie a una offerta che lo porta persino al prezzo più basso di sempre.

Il televisore in questione è a marchio Caixun ed è venduto dallo stesso produttore sul portale della società di Seattle. La voce di interesse è la seguente:

Caixun EC32Z1 TV 32 Pouces, LED HD 1366 x 768 P, DVB_T/T2/C/S/S2, 3 x HDMI 1 x USB, Nero [Classe di efficienza energetica F]: 127,49 Euro (189,99 Euro)

Si tratta quindi di un taglio del 33% sul prezzo di listino, per un modello che, facciamo presente, non supporta le funzionalità smart – ergo non giunge con applicazioni preinstallate come Netflix e Amazon Prime Video – e nemmeno la risoluzione Ultra HD 4K ormai divenuta quasi lo standard per il mercato dei televisori.

Amazon, dunque, si occuperà della spedizione con consegna senza costi aggiuntivi entro pochi giorni dalla registrazione dell’ordine. Il pagamento potrà essere effettuato a rate con Cofidis al check-out e, se lo desiderate, potete procedere con l’acquisto di 2-3 anni di estensione della garanzia con un prezzo compreso tra 7 e 10 euro.

Infine, rendiamo nota l’assenza di chiare tempistiche per il termine della promozione; per questa ragione, ci sentiamo di consigliarvi l’acquisto rapido di questo TV Caixun così da adeguarsi all’ultimo standard del digitale terrestre senza spendere troppo.

Sempre presso Amazon troverete anche lo speaker Huawei Sound Joy in offerta.