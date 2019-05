Una TV via cavo ha trasmesso una copia piratata di Avengers: Endgame

In Filippina è successo un fatto semplicemente allucinante: una televisione via cavo ha trasmesso una versione piratata del film Avengers: Endgame. In barba a qualsiasi norma sul copyright, si è trattata di una trasmissione abusiva a tutti gli effetti.

La televisione Orient Cable è una via cavo visibile solo a Dipolog, nella Zamboanga del Norte. Forse proprio per la natura molto locale dell'emittente, l'azienda che la gestisce ha pensato di non venire beccata. E invece l'hanno fatta semplicemente troppo grossa per non causare un casino. Stiamo parlando di una televisione via cavo, con autorizzazione a trasmettere, che ha deciso di diffondere abusivamente una copia pirata di Avengers: End Game, il film del momento. Cosa poteva andare storto, dopotutto.

Un cinema che si chiama Teatro de Dapitan ha fatto causa alla televisione, mentre non si sa se la Disney abbia deciso di fare altrettanto. Verosimilmente un'azione legale sarà presa nelle prossime ore, farla passare liscia alla televisione via cavo rischierebbe di creare precedente gravissimo.

La versione trasmessa dalla televisione era stata ripresa malamente dall'interno di un cinema, ed era di pessima qualità.

Dopo che le autorità erano state avvisate proprio dal cinema Teatro de Dapitan, Orient Cable ha sospeso la trasmissione di End Game, mettendo al suo posto un film su un supereroe filippino, anche questo piratato ovviamente.



La pirateria informatica fa bene all'industry? Nel frattempo in Spagna è stata sgominata la più grossa organizzazione criminale europea attiva nel settore della distribuzione abusiva di contenuti PPV.