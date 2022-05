Il TV meno costoso di MediaWorld è in offerta: costa quanto un decoder DVB-T2

Non ci sono solamente sconti su smartphone Samsung e Xiaomi da MediaWorld. Dando un'occhiata al portale ufficiale della nota catena, infatti, abbiamo notato la presenza di un'offerta su un televisore dal prezzo contenuto.

Più precisamente, il modello OK Led ODL 24676HN-TB 2021, che al momento in cui scriviamo rappresenta il TV dal prezzo più contenuto tra quelli disponibili sul portale, viene adesso proposto a un costo pari a 119,99 euro tramite il sito Web di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, generalmente il prezzo del prodotto ammonterebbe a 149,99 euro. C'è dunque uno sconto del 20%, ovvero si possono risparmiare 30 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca, senza troppe esigenze, di un nuovo televisore.

A tal proposito, la scheda tecnica di OK Led ODL 24676HN-TB 2021 comprende un pannello da 24 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Non manca inoltre il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, che fanno rispettivamente riferimento al digitale terrestre e al satellitare. In ogni caso, questo specifico modello non compare né sul portale di Unieuro né su quello di Amazon Italia.

Basta per il resto dare un'occhiata a qualche decoder DVB-T2 smart su Amazon Italia per comprendere che i prezzi di quella tipologia di prodotti (si fa riferimento ai dispositivi di una certa fascia) sono simili a quello del televisore preso in esame in questa sede. Per farvi un esempio concreto, il modello Digiquest Decoder Combo 4K Q90 viene proposto a 146 euro. Insomma, si può per certi versi dire che MediaWorld ha messo in offerta un TV che costa quanto un decoder.